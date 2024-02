Le Working Holiday Visa Australie-France fête ses 20 ans

L'Australie est le berceau de certaines des expériences de voyage les plus remarquables et offre des opportunités uniques. Les WHV sont un moyen fantastique de vivre une aventure en découvrant un pays unique et ses merveilles naturelles, d'apprendre l'anglais, de développer des aptitudes, de travailler et d'explorer l'Australie tout en essayant des choses différentes et nouvelles

Au cours des 20 dernières années, l'Australie a accueilli des milliers de jeunes français qui ont acquis une nouvelle expérience de vie, ont fait l'expérience de l'hospitalité accueillante des Australiens et ont vécu le mode de vie local. Nous continuons à encourager les jeunes Français à commencer une expérience qui changera leur vie en Australie

Au cours de la dernière année, la France s'est positionnée au WHV , avec plus de, représentant 14% de l'ensemble des "" se rendant en Australie., Regional General Manager Continental Europe chez Tourism Australia, souligne l'importance des vacanciers actifs français dans le secteur du tourisme australien. Ces jeunes voyageurs, en combinant travail et loisirs, contribuent significativement à l'économie locale en prolongeant leur séjour, en dépensant davantage et en explorant plus largement le pays : "".Elle ajoute : "."