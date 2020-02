Le coronavirus pourrait coûter 30 milliards de dollars au secteur aérien

Cela porterait donc à 29,3 milliards de dollars les pertes totales de recettes dans le monde (soit une baisse de 5% des revenus de passagers comparativement à la prévision émise par l’IATA en décembre). Ce qui correspond à une baisse de 4,7% de la demande mondiale.



Cette perte pourrait éliminer complètement la croissance prévue pour l’année, ce qui se traduirait par une contraction de 0,6% de la demande passagers dans le monde en 2020.



Ces estimations sont fondées sur un scénario selon lequel le COVID-19 aurait une courbe d’impact sur la demande en forme de V, comme c’était le cas pour le SRAS.



Cette courbe était caractérisée par une période de six mois de fort déclin de la demande, suivie par une période équivalente de reprise.



L’évaluation de l’impact de l’épidémie de COVID-19 suppose aussi que le centre de la crise sanitaire demeurera en Chine.



Si l’épidémie se répand plus largement aux marchés d’Asie-Pacifique, l’impact sur les compagnies aériennes des autres régions pourrait être plus fort.