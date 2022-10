Le groupe Logis Hôtels analyse les tendances de l’arrière-saison

Plus précisément sur l’arrière-saison, elle s’en trouve dynamisée et anticipée de plus en plus tôt. Le chiffre d’affaires est en progression de +36 % sur l’arrière-saison vs 2021 et qui atteint même +61 % par rapport à l’année de référence 2019.



Les réservations toujours plus précoces. Si à la fin de l’été les clients s’organisaient à 29 jours en moyenne, à date au mois de septembre, ils anticipent à 31 jours.



Selon les données actuelles, collectées par la centrale de réservation, c’est la Normandie qui connaît le plus grand succès de progression sur l’arrière-saison avec +57 % vs 2021. Elle est suivie par le Centre Val de Loire (+55 % vs 2021) et les Hauts de France (+52% vs 2021).