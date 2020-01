Le groupiste Evasion & Découverte référencé chez Selectour

Outre l’intéressant vivier de collaborateurs expérimentés, la disparition de Travel Team est également une aubaine en termes de business. « D’ici un mois, nous devrions récupérer une vingtaine de dossiers » , estime Nicolas d’Hyèvres.



Parmi les autres bonnes nouvelles que connaît le groupiste, Evasion & Découverte, devenu récemment acteur de la plateforme Orchestra, vient de signer un accord de distribution avec Auchan.



« Nous avons un plan de développement sur trois ans. Nous avons souhaité nous renforcer techniquement, avec l’arrivée de Gérard Depaty et sur le terrain avec les commerciaux et Augustin.



L’objectif est de prendre des parts de marché et d’atteindre rapidement 22 à 25 millions d’euros de chiffre d’affaires par an », affirme Nicolas d’Hyèvres.