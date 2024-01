Le moteur de l’avion du futur au banc d’essai 🔑

Open Fan

Ce programme vise à satisfaire des objectifs environnementaux ; un défi possible grâce à cette architecture de rupture. La réduction de consommation en carburant et des émissions de CO2 serait de l'ordre de 20 % ; et jusqu’à 80% avec l’incorporation de carburants durables

Nichées dans la vallée de la Maurienne, à Modane-Avrieux en Savoie, les quatre immenses souffleries de l’ONERA alimentées par l’énergie hydraulique, ont vu passer depuis plus de 70 ans tous les programmes aérospatiaux civils et militaires (du Concorde au Rafale, en passant par l’A380). Au cœur de l’une d’elles,, un ambitieux programme d’essais vient de débuter.Il s’agit des- Revolutionary Innovation for Sustainable Engines - le programme de démonstration technologique d’un «», un moteur non caréné en cours de développement par CFM International (joint-venture à 50-50 entre l'américain GE Aerospace et le français Safran Aircraft Engines).», annonce Éric Dalbiès, Directeur Stratégie, R&T et Innovation du Groupe Safran.Le moteur sera en effet capable d’ingérer un mélange de kérozène avec des bio-carburants ou carburants de synthèse. Il sera même compatible avec une utilisation àPar ailleurs, une. Et malgré l'absence de carénage, le bruit devrait être équivalent à celui d'un Leap , grâce notamment au design des pales de ses hélices.