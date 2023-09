Alerte sur les moteurs : des centaines d'avions bientôt cloués au sol

CFM International a intenté une action en justice contre la société basée au Royaume-Uni le 7 septembre dernier, affirmant qu'elle soupçonnait à ce jour que 68 moteurs avaient été équipés de fausses pièces.



Ces poursuites pourront contribuer à forcer AOG Technics à fournir davantage d'informations, aidant ainsi les constructeurs et les compagnies aériennes à retrouver les pièces de rechange non autorisées installées dans les flottes du monde entier.



CFM International a rapidement fait savoir qu’AOG Technics n'a aucune affiliation avec GE Aerospace, Safran Aircraft Engines ou CFM.



« Nous avons alerté de manière proactive nos clients et nos ateliers de maintenance, et nous continuons à travailler avec nos clients pour évaluer l'authenticité de la documentation des pièces qu'ils ont acquises directement ou indirectement auprès d'AOG Technics." ont déclaré les dirigeants de CFM.



Au fur et à mesure que les investigations progressent, l’entreprise britannique AOG Technics pose question.



Toujours selon l’agence Bloomberg, un certain nombre de cadres de l’entreprise auraient falsifié leurs antécédents professionnels.



Également, AOG Technics prétend avoir des ateliers situés dans des endroits comme Singapour, Miami et Francfort…des ateliers fantômes apparemment.



Dans cette industrie très surveillée et réglementée qu’est la construction des moteurs, avec des alertes lancées très vite, la sécurité des vols ne semble pas engagée dans ces deux affaires, ni la réputation de CFM et Pratt & Whitney, deux des poids lourds du quatuor mondial de motoristes que sont General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney et CFM International. Mais certaines entreprises comme AOG Technics ont du souci à se faire.