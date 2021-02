Le musée d'art et d'histoire de Bayeux est accessible depuis... sa poche !

Le digital aura démontré en 2020 tout son potentiel.



La technologie ayant permis de garder le lien avec sa famille, ses amis et collègues, mais aussi à des acteurs de continuer d'exister.



" Le secteur de la culture est celui qui s'est le plus emparé à bras le corps de la problématique covid, numérique et à distance. Tout le monde pensait que de mettre les collectifs du Louvre sur internet, cela ferait fondre le nombre de visiteurs, ça n'a pas été le cas, bien au contraire ," nous expliquait Sophe Lacour.



Le digital ne remplace pas, il est un palliatif à une situation extraordinaire et le musée d'art et d'histoire de Bayeux l'a bien compris.



Il a ouvert ses collections à Explor Visit, une application de visites virtuelle née de la crise sanitaire, afin qu'elle numérise l'ensemble de ses collections. L'équipe de l'entreprise digitale a réalisé une captation numérique à 360° des 14 espaces du musée le tout en haute résolution.