Le vélo en Provence-Alpes-Côte d’Azur : un territoire riche en sensations

Avec plus del’offre de services adaptée aux attentes des vélotouristes ne cesse de progresser. Ce label, porté par France Vélotourisme, garantit qu’un service est accessible à moins de 5km d’une piste cyclable, qu’il est adapté pour l’accueil des cyclistes (petit-déjeuner, abri vélo, service de nettoyage vélo, transfert de bagages, etc…) et de qualité (informations sur les itinéraires vélos et point météo par exemple).proposent des services personnalisés : les hébergeurs, les restaurants, les offices de tourisme, les loueurs et réparateurs de vélo, et les sites de visites.Certains prestataires vont plus loin et se sont équipés de stations de recharges VAE. Depuis deux ans déjà, Bosch e-Bike systems a déployé son réseau de power stations et permet aux amateurs de vélo électrique, qui aiment faire de longues sorties, de partir plus longtemps. Avec ce nouveau service gratuit, les points de recharge apportent de nouvelles possibilités pour découvrir des lieux inattendus toujours plus éloignés du point de départ. A ce jour, la région est équipée d’environ 300 chargeurs Bosch.