Le virus de la Corona et ceux qui en consomment sans modération…

Comme toujours dans ces cas, il y en a qui voient le verre à moitié plein et d’autres à moitié vide, même si quelquefois c’est aussi la bouteille à l’encre qui est en cause...



Si la rapidité de propagation de l’épidémie a été déterminante, la radicalité des Pouvoirs publics chinois, elle, a été alarmante, précédent du Sras oblige ?



Quant, à tort ou à raison, un Gouvernement met brutalement en quarantaine des dizaines de millions de ses citoyens susceptibles d’infecter autant d’autres, le signal envoyé a de quoi faire peur.



C’est cet "extrémisme" qui a fait couler autant d’encre et déclenché le concert médiatique.



Cette menace de pandémie dans un pays qui a un passé lourd en la matière, avait de quoi inquiéter sérieusement les pays occidentaux. Et ce d’autant plus que le coronavirus avait commencé de s’exporter dans le monde entier.



Le principe de précaution est cruel parce qu’il n'est pas graduel. C'est du tout ou rien. On l’applique dans toute sa rigueur ou on s’abstient. Mais force est de constater qu’il fait des dégâts.