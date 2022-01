Léa : "On nous a qualifié de warriors... désormais, nous sommes des héros !" 🔑

J’ai été plus que discrète depuis la rentrée, parce que, au risque de me répéter et de passer une fois encore pour une fille prétentieuse, voire mytho, j’ai travaillé comme une folle de juillet à novembre. Et j’en suis très heureuse.



Je suis peut-être d’un optimisme béat mais, freinant mes ardeurs de communicatrice, j’ai attendu pour vous donner des nouvelles d’être certaine que Big-Boss Voyage renouerait avec ses chiffres de l’avant-crise.



En octobre et novembre, nous avons fait plus de chiffre que lors de n’importe quels mois d’octobre et de novembre. Alors, après un mois de décembre désastreux pour le voyage en général et pour le voyage au Maroc et à l’Île Maurice en particulier (qui sont les deux principales destinations de l’agence), je reprends la plume pour vous raconter ma life... mais surtout pour envoyer soutien, courage et amour à mes sœurs agents de voyages (et à nos rares homologues masculins).



Oui, je le dis avec peine mais sans honte : décembre a été très mauvais chez Big-Boss Voyage.



J’ai hésité à reprendre la plume pour TourMaG mais j’ai reçu quelques messages privés où des agents de voyage me disaient que je leur manquais… et puis j’ai lu sur les réseaux sociaux des messages du style « mais pour qui roule Léa ? » qui m’ont fait mal.