Légion d'honneur : Nicolas Sarkozy décore Laurent Abitbol (Vidéo)

A propos de Laurent Abitbol, le président de Marietton, Nicolas Sarkozy a déclaré : "Ce que tu as fait du groupe familial, la manière dont tu l'as transformé, cette entreprise qui faisait quelques dizaines de millions d'euros et que tu as amené à plusieurs millions d'euros c'est tout à fait fantastique.



Parce que tu l'as fait en plus en restant toi même et dans un secteur qui n'a jamais reçu dans notre pays la considération qu'il mérite.



Pour une raison que j'ignore je n'ai jamais vu quelqu'un se battre pour être secrétaire d'Etat au tourisme. Toi tu as eu cru dans cette industrie.



Tu lui as donné ses lettres de noblesse et aujourd'hui tu es le premier opérateur en France et tu as apporté à ta famille un succès considérable.



Laurent est un leader. Un leader qui sait faire la place aux autres"



L'ancien Président de la République a également rendu un hommage appuyé au père de Laurent Abitbol, Claude Abitbol décédé du Covid en mai 2020.