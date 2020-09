Les Universités du Tourisme Durable à Troyes les 8 et 9 octobre 2020

Les Universités du Tourisme Durable se dérouleront cette année les 8 et 9 octobre 2020 à Troyes.



Organisé par l’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable avec Aube en Champagne Tourisme & Congrès, l'événement aura pour thématique transversale : « Le tourisme comme accélérateur de la transition écologique et sociale ».



La journée du 8 octobre sera consacrée aux ateliers, tables-rondes et conférences. La séance plénière explorera les questions liées au tourisme face aux crises, avec notamment une conférence de François Gemenne, chercheur à l’Université de Liège, enseignant à Sciences-Po et membre du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ).



Les ateliers apporteront quant à eux des solutions concrètes sur les mobilités, la pollution plastique, la résistance au changement, le tourisme rural ou encore l’implication des habitants.