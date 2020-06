Les autocaristes de tourisme entrent dans le plan Tourisme

La FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) et l’OTRE (Organisation des Transporteurs Routiers Européens) ont reçu la confirmation de l’éligibilité des autocaristes de tourisme aux mesures de soutien public en faveur de ce secteur par le Secrétaire d'Etat chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.



Ces entreprises, représentées au sein du comité de filière tourisme, bénéficieront ainsi notamment du maintien de l’activité partielle dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 ; au-delà, l’activité partielle leur restera ouverte dans des conditions qui seront revues le cas échéant.



Il en va de même pour les exonérations de cotisations sociales pour les TPE et PME de mars à juin, auquel s’ajoutera un crédit de cotisation égal à 20 % des salaires versés sur cette période.