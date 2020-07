Les balades de Charlotte On a tous besoin de la nature !

Des programmes « éco bien-être » où le visiteur devient pleinement acteur de son séjour et respectueux de l’environnement.

Ces séjours s’appuient sur la découverte d’espaces préservés, sélectionnés pour la beauté des paysages et la variété du terroir, la pratique d’une activité sportive douce, et l’apprentissage d’une méthode de détente et de connaissance de soi.

Nous nous engageons dans la sélection de nos partenaires hébergeurs, restaurateurs et intervenants, tous impliqués dans la préservation de la nature, l’économie des ressources naturelles, et l’envie de partager leur passion.



Dénomination :

Les balades de Charlotte



Date de création :

2016



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 083150008



La nature est pour nous une source inépuisable d’émerveillement.



À travers notre parcours professionnel de 30 ans dans le tourisme, nous nous sommes toujours appliqués à transmettre le plaisir d’être au cœur d’espaces naturels exceptionnels, et à sensibiliser tout à chacun à leur protection.

Equipe passionnée et pluri disciplinaire nous vous conduisons sur les chemins d’espaces préservés, des jardins, des îles, des forêts, de la montagne, là où la nature s’épanouit en toute quiétude pour partager ensemble notre patrimoine, nos savoirs et nos émotions.



Bouger, s’étonner, se surpasser, se retrouver, découvrir et échanger ses ressentis, développer l’écoute de soi, apprendre des autres et créer de la convivialité tout en parcourant des chemins d’une région qui se dévoile et se découvrir soi-même des ressources illimitées, encadrés d’intervenants qualifiés dans leur discipline ; c’est ce que nous souhaitons vous faire vivre.



• Pour nos séjours et journées qui mettent à l’honneur la nature et sa préservation

• Pour vous faire découvrir des territoires authentiques tout en racontant leur histoire

• Pour rencontrer des hommes et femmes passionnés de leur région

• Pour un tourisme plus lent, plus respectueux de l’environnement

• Pour pratiquer une activité de bien-être

• Pour rencontrer et échanger

• Pour être acteur de ses vacances à vivre pleinement





Partenaires du parc national de Port- Cros Porquerolles, nous bénéficions pour nos visites de la marque « Esprit Parc National » garantissant notre engagement à partager les valeurs du parc et à assurer des commentaires de qualité sur l’histoire des iles et leur économie, le patrimoine historique, les anecdotes locales ainsi que sur la flore et la faune méditerranéennes.



Groupe (dès 9 pers.)

Associations

Amis/Famille

clubs loisirs/sportifs

Eco-responsable

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Transferts

Culture et patrimoine

Vélo

Marche

Kayak

Yoga

Qi gong

Chant

Réflexothérapie

Sylvothérapie





• Green Yoga – 5 jours pour une reconnexion à la nature et à soi-même avec tous les jours des visites au cœur d’espaces préservés avec des intervenants du bien être : yoga, chant, rire.

• Trail de Provence – 2 jours de courses à pied sur les sentiers du bord de mer pour assouvir sa passion du running , avec un programme accompagnant

• Escapade en bord de mer – 2 jours pour découvrir la région toulonnaise en bateau et sur les îles

• Balade avec des ânes – 2 jours au cœur du massif du Mercantour

• Cap au sud en marche nordique : 2 jours pour découvrir une activité de pleine nature au cœur d’espaces préservés.



• En journée :



Parcours enchanté,

Porquerolles son histoire et ses vergers,

Découverte ludique de Porquerolles en vélo

visites de ville et de vignobles insolites,

Découvertes des plus beaux jardins du Var,

Port- Cros, une île hors du temps,

Eveil de sens au cœur de la nature….



Toute une gamme de visites à la journée ou demi journée qui allie nature et découvertes



Horaires : tous les jours de 9h00 à 18h00- hors dimanche

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Charlotte GRÉGOIRE

Directrice

charlotte@baladesdecharlotte.fr

Mobile : +33 (0)6 14 90 89 55



Adresse postale : 560 impasse de la grande cabane – 83 160 la Valette du Var



Site web : baladesdecharlotte.fr



