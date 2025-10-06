Les critères pour bien choisir la salle pour un séminaire à Paris

Paris est une métropole mondiale, au carrefour des grands réseaux ferroviaires et aériens. Choisir l’emplacement de la salle de séminaire doit avant tout répondre à une logique d’accessibilité.



Un lieu proche des gares principales (Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare du Nord) ou bien desservi par le métro et le RER garantit une arrivée fluide des participants. Pour les séminaires accueillant des collaborateurs venant de province ou de l’étranger, la proximité avec les aéroports d’Orly et de Roissy est aussi un atout majeur.



L’environnement du quartier joue également un rôle. Un cadre dynamique et attractif comme La Défense, Bercy ou encore les Champs-Élysées peut renforcer l’image de marque de l’événement et offrir des activités annexes aux participants.