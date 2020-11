Les frontières du Chili rouvrent avec un protocole sanitaire original

Les opérateurs de télécommunications ont ainsi la meilleure compréhension de l'endroit où une personne s'est rendue, à quelle heure et pour combien de temps.



Tout en gardant ces données importantes sécurisées et privées, les opérateurs pourraient travailler avec les gouvernements et les principales sociétés d'Internet mobile à travers le monde pour développer un passeport électronique et fournir des directives de prévention des épidémies plus précises,

Ainsi, pour entrer sur le territoire, il sera nécessaireEt comme de nombreux autres pays, il faudra aussi remplir et signer une déclaration sur l’honneur incluant (accéder au site) : lieu d’origine, la destination, et la présence ou non de symptômes liés au COVID-19" explique James Liang, économiste et président de Trip.com Group Ltd.