Les hôtels de luxe à Madrid mieux notés qu'à Londres ou Paris

Les hôtels de luxe de Madrid sont mieux notés par leur clientèle que ceux de Londres, Paris ou encore Milan. En effet, avec un score de 0,9050, les cinq étoiles et les cinq étoiles « Grand Luxe » de la capitale espagnole surpassent les hébergements de même catégories de Londres (0,8811), de Paris (0,8784) et de Milan (0,8745).



Ces données figurent dans le deuxième rapport de l'observatoire Travel Trends Radar, une initiative de Forward Travel destinée à fournir une analyse du marché du tourisme de luxe.



Forward Travel est lui-même un projet créé en juin 2019 pour lancer un débat sur la pertinence du tourisme à fort pouvoir d'achat et pour le promouvoir, en collaboration avec la Communauté de Madrid, la société d'intelligence touristique Mabrian, Mastercard, Savills et Review Pro, qui fait partie du groupe Shiji.



L'étude de Travel Trends Radar a été réalisée sur la base des données fournies par Review Pro qui est un outil d'analyse de la réputation en ligne des hôtels : il utilise les opinions des voyageurs recueillies auprès des agences de voyages, des réseaux sociaux et d'autres plateformes.



Les résultats de cette étude permettent in fine de comparer la valorisation des hôtels GL cinq étoiles et cinq étoiles des villes européennes - Madrid, Londres, Paris et Milan - qui attirent le plus de touristes à haut pouvoir d'achat, en prenant en compte notamment " l'expérience " dans l'établissement, le personnel, le service au client, l'emplacement de l'hôtel, la restauration et les boissons, l'atmosphère générale ou la propreté.



En ce qui concerne les hôtels madrilènes, ce sont "l'expérience", les employés et le service qui sont les aspects les plus appréciés par la clientèle.



En revanche, dans les hôtels londoniens, et quoiqu'avec des scores inférieurs, c'est le personnel qui est le plus apprécié, suivi par "l'expérience" et le service à la clientèle.



A Paris et à Milan, les aspects qui obtiennent les scores les plus élevés sont également les employés et "l'expérience", suivis dans la capitale française par la qualité de l'immobilier tandis que Milan se démarque en bien grâce à son offre de restauration.