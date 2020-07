Les métiers de l’affrètement, Episode 2 : Les compagnies aériennes



Nous sommes de retour avec notre mini-série sur les métiers de l’affrètement et du voyage par AVICO, avec ce second épisode consacré aux compagnies aériennes.



Que vous soyez en compagnie aérienne en tant qu’agent d’ops, régulateur programme, network manager ou simplement curieux sur le monde du voyage, cette série est faite pour vous !



Avec cet épisode nous allons répondre aux questions suivantes.

- Pour quelle raison une compagnie aérienne fait-elle appel à l’affrètement?

- En quoi consiste ce service (outre le fait de fournir un avion) ?

- Quel sont les différents types d’affrètement et que veulent dire ces termes barbares (ACMI, wet-lease, dry-lease, damp lease, etc…)?



Grâce à la vidéo ci-dessus conçue avec nos experts de l’affrètement entre compagnies aériennes, nous espérons que tout cela n’aura plus de secret pour vous !





Retrouvez-nous tous les mois sur AirMaG by TourMaG pour un nouveau métier et un nouvel épisode !