Ligue de l’enseignement : 30 structures s'engagent dans une une démarche d’éco labellisation

Concrètement, le centre de classes de découvertes du Château de la Turmelière, qui vient d’obtenir l’Ecolabel, a impliqué le personnel dans cette démarche d’éco labellisation : un représentant de chaque métier (animation, restauration, etc.) est membre du Comité de pilotage et a participé à la rédaction et au suivi des critères liés à sa fonction tout en faisant le lien avec ses collègues.



La politique environnementale du centre a été co-construite pendant plusieurs mois par l’ensemble de l’équipe, sensibilisée depuis de longues années à la transition écologique.



Parmi les actions phares du centre de classes de découvertes de la Turmelière :

- la création d’un tiers lieu, le “T(i)erre-lieu des transitions” ;

- l’installation de récupérateurs d’eau de pluie et des économiseurs d’eau ;

- le développement et la protection de la biodiversité sur le site du centre (plantations, développement de l’espace insectes et des mares, etc.) ;

-le chauffage en partie au bois déchiqueté et l’isolation des bâtiments ;

- le maintien et le développement d’une alimentation de qualité, de proximité et de saison « faite maison ».



Les axes de la politique environnementale de la Ligue de l’enseignement sont au cœur des apprentissages proposés lors des classes de découvertes au Château de la Turmelière pour sensibiliser les enfants :

- séjour “De la fourche à la fourchette”, sur l'alimentation durable, de qualité et de proximité ;

- séjour “Savoir rouler à vélo”, pour favoriser la mobilité douce et limiter l’empreinte écologique ;

- séjour “Transition écologique”, avec une vue d’ensemble (eau, énergie, alimentation durable, mobilité, déchets, biodiversité).



Le centre de la Turmelière est engagé depuis 25 ans en faveur de la protection de l’environnement, notamment à travers le label CED (Citoyenneté, Environnement, Développement durable) créé par la Ligue de l’enseignement en 1992. La Turmelière a été labellisé CED en 2001 et est signataire du référentiel qualité GRAINE depuis 1998.



"La certification Ecolabel européen permettra de réaliser des économies par une amélioration de la gestion environnementale du centre, d’impliquer l’équipe dans une démarche collective et participative, et de répondre aux préoccupations des publics accueillis en partageant une démarche exemplaire.



L’Ecolabel formalise et valide notre engagement pour l’environnement et notre démarche de progrès. La Turmelière est en train de structurer et animer un tiers-lieu ancré sur son territoire, « le T(i)erre-lieu des transitions » où les transitions écologiques, sociales, culturelles, éducatives et alimentaires sont au cœur d’actions en direction de publics divers" , témoigne Olivier Bernard, directeur du centre de séjours éducatifs de la Turmelière.