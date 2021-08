Lille, à la découverte des métamorphoses urbaines

L’opération Euralille 3000 engage pour 15 ans la densification des espaces placés entre les édifices déjà bâtis.



Objectif : « réunir » Lille Europe et Lille Flandres pour en faire un quartier de business, de commerces, de loisirs, d’espaces publics et d’habitat. Soit 250 000 m² à aménager.



Trois projets clefs sont lancés : Ekla (bureaux, commerces et logements) ; ShAKe (bâtiment tertiaire design, avec terrasses et promenades végétalisées) ; SWAM (lieu de rencontre et de créativité).



Ce dernier mêle bureaux, shopping, gastronomie et accueille un hôtel Mama Shelter. L’ensemble de SWAM constitue un spot de visite obligé pour les trekkeurs urbains passionnés par les villes en mouvement.



Le 3e quartier d’affaires de France est entré dans une nouvelle phase.