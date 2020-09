Logis Hôtels : le chiffre d'affaires progresse de 11% en juillet et août 2020 le panier moyen en hausse de 8%

Logis Hôtels affiche un bon bilan pour juillet et août mais qui ne compense pas le manque à gagner de la période du confinement. Le groupe ne s'attend pas à une grande arrière saison avec un contexte sanitaire instable.

Lundi 7 Septembre 2020

Logis Hôtels a dressé le bilan de l'été 2020.



Le groupe enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 11% en France sur juillet-août 2020 par rapport à juillet-août 2019. L'hôtelier note de très fortes disparités entre les régions et les hôtels urbains par rapport à la campagne / destination touristique, et avec des réservations de dernière minute massive.



Impacté par le confinement les bons résultats de juillet et août ne compensent pas le manque à gagner : depuis le 1er janvier 2020 le chiffre d'affaires recule de -30%.



Autre enseignement : le panier moyen progresse de +8%.

Languedoc Roussillon en tête du top 3 des destinations Logis Hôtels constatent la "résilience des hôteliers-restaurateurs qui ont mis en place des actions pour tirer le meilleur de la saison et la faire vivre plus longtemps (maintien de la vente à emporter dans la restauration, mise en place d’offres commerciales attractives, accentuation de la communication auprès de clients fidèles mise en place d’une offre assurance annulation ou report souple)."



Côté destinations, le Languedoc Roussillon (+42.55%), l'Aquitaine (+30.59%) et la Bretagne (+18.65%) forment le TOP 3. Quant aux clientèles, Les Français ont été au rendez-vous : +42%, le Royaume-Uni : reste la première clientèle étrangère malgré une baisse de -28% suivie par le Grand duché du Luxembourg et la Belgique qui progressent respectivement de +65% et +8%.



Pour l'arrière saison, les signaux ne sont pas tous au vert. Trois freins principaux sont à noter : l'absence des clients internationaux d’arrière-saison, le fort recul des déplacements professionnels et la prolongation de l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes.



