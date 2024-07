Luberon : Coquillade Provence étoffe son offre d'hébergement cinq nouvelles suites spacieuses et raffinées

Installé à Gargas, dans le Vaucluse, Coquillade Provence, ce somptueux cinq étoiles en pleine expansion vient de compléter son offre avec cinq nouvelles suites spacieuses et raffinées, avec, à la demande, service de conciergerie et majordome.



Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 11 Juillet 2024

Le somptueux 5 étoiles Coquillade Provence, membre du réseau Relais & Châteaux, s'enrichit de cinq nouvelles suites. Tout aussi somptueuses, elles ont l'ambition d'offrir une expérience de vie authentiquement provençale.



Elles ont été décorées avec des œuvres d'art -provenant de la collection privée d'Oliver et Tobias Rihs, héritiers de Coquillade Provence- et de belles pièces de mobilier ancien achetées dans les boutiques de L'Isle-sur-la-Sorgue, réputées pour leurs antiquités.



Spacieuses (de 60 à 150 m2) et équipées de vastes salles de bains, ces nouvelles suites sont, en même temps, intimistes. Nommées d'après des nymphes telles que Cyrène, Ida, Elysia, Daphné et Cassiopée, chacune d'elles raconte une histoire unique et possède une atmosphère propre.



Cassiopée, la plus spacieuse des nouvelles suites offre même un solarium, un couloir de nage avec jacuzzi intégré et son propre sauna privé.



Installées dans la même aile que le Spa (2000 m2) du Resort, toutes ces nouvelles suites offrent aussi un accès direct à l’espace bien-être et à sa piscine intérieure.



Lorsqu'elles sont louées ensemble, cette aile exclusive de suites peut accueillir jusqu'à 10 adultes.



Plusieurs suites peuvent être reliées par un couloir et une terrasse, offrant ainsi la possibilité aux grands groupes de séjourner ensemble dans un cadre familial.



Un service de conciergerie et de majordome est disponible sur demande, prêt à répondre aux besoins des clients.



Coquillade Provence : un modèle d'hospitalité de luxe le domaine Coquillade Provence (63 chambres et suites) est apprécié pour son emplacement idyllique au milieu des champs de lavande et des vignobles vallonnés, à



Il est installé dans un ancien hameau du XIe siècle, fondé par des moines cisterciens. C'est l'homme d'affaires suisse qui en a fait un modèle d’hospitalité de luxe.



Cette prestigieuse propriété a été maintes fois récompensée, notamment en étant nommé meilleur resort de France par Travel + Leisure, recevant une notation cinq étoiles dans le guide Forbes Travel, et obtenant cette année la nouvelle distinction de deux clés donnée par le guide Michelin.

