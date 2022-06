Appli mobile TourMaG



Lumière sur les trésors cachés de l'Altiplano Argentin ! DestiMaG vous propose une interview exclusive de Laura, fraîchement revenue de la Puna Argentine !

Vous nous direz, mais qui est Laura ? La toute nouvelle recrue de l'agence Terra Altiplano à Salta (clap clap!). 20 ans d'expériences dans le tourisme à Salta, danseuse hors-pair de folklore, bonne humeur garantie toute la journée ! A peine arrivée à l'agence Laura est partie en accompagnement clients sur le terrain, et quel terrain !

Au programme L'Altiplano Argentin, la



Projecteurs sur la fine équipe qui compose cette traversée: Marie, guide française logisticienne, l'as du volant, pro de l'organisation et chef-cuisto de Michelin-expéditions, tout ça à la fois! Les clients Arlette et Bertrand, des clients pépites, ceux avec qui tu partirais en vacances tellement ils se passent de sympathie et d'humour, et Laura notre reporter !





Laura, connaissais-tu déjà la Puna ? l'Altiplano ?



Je connais l'Altiplano Chilien, notamment San Pedro de Atacama, le grand classique que beaucoup connaissent déjà! En vivant si près de la région de Tolar Grande dans l'Altiplano Argentin il était impensable que je ne connaisse toujours pas la Puna Argentine, c'était mon rêve de partir l'explorer! et quand j'ai eu l'occasion d'accompagner mes clients Arlette et Bertrand durant leur voyage, ni une ni deux j'ai dit: Pero claro !



Raconte-nous ton coup de cœur dans la Puna Lau :



Mon grand coup de cœur! La traversée d'une caravane de plusieurs centaines de lamas le long de la lagune d'Antofagasta, nous avons tous été très émus par le tableau, c'était magique. Voilà mon grand coup de cœur en image !

Ton paysage le plus insolite ?



Franchement c'est difficile de répondre à cette question quand on parle de la Puna! Pour moi dans la Puna il y a un cocktail d'insolite et de mystérieux.



Pour l'insolite, je crois que le champ de pierre ponce (El Campo de Piedra Pomez) remporte la médaille! C'est difficilement descriptible tellement l'endroit est étrange et mystérieux. Pour vous situer un peu, le Campo de Piedra Pomez est à 60 kilomètres de la ville d'Antofagasta de la Sierra et à 10 kilomètres de la ville d'El Peñón. Il s'agit d'une étendue de 75.000 hectares, une mer de roche blanche, grise, jaune pâle aux sommets roses, sculptée par les vents qui forment des couloirs ou "avenues", et toutes sortes de sculptures fascinantes qui peuvent atteindre plus de 10 mètres de haut. Tout ça a été formé par l'activité volcanique de la région. Fascinante! Il s'est formé il y a cent mille ans suite aux émissions des volcans voisins, notamment le volcan Blanco ou Robledo. Selon certaines recherches scientifiques, la formation du bassin pourrait avoir été causée par des événements éruptifs survenus il y a 20 millions à 10 000 ans.







Après le plus mystérieux pour moi ca serait le Cono et Arita, un cône parfait formé naturellement. Selon une enquête de 2014, c'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde!



Et puis il y a les Ojos de Mar, de petites lagunes vertes et bleues au milieu du salar de Tolar Grande: ce sont les plus anciens organismes vivants de la planète, Marie nous à commenté qu'on y a découverts il y a quelque temps des stromatolites et des cyanobactéries dont les ancêtres remontent à 3,5 milliards d'années.



La puna c'est principalement des paysages insolites et mystérieux donc ?



Oui, mais pas que ... c'est une région culturellement très intéressante avec un grand intérêt archéologique ou de nombreux sites d'art rupestre ont été découverts, notamment des gravures et des pétroglyphes de cultures pré-incas dans les rochers et les grottes.

Par exemple, nous avons visité Los Tobas, près du Cañon Real Grande. C'est le seul site du pays où l'art rupestre est gravé sur le sol! je suis restée sans voix! On a pu voir des pétroglyphes sur des dalles, à 3700 mètres d'altitude: des dessins gravés de serpents, des empreintes de pas, de figures humaines et d'animaux.... Muy emocionante!



Après j'ai aussi adoré aller à la rencontre des communautés de la région, pour la plupart des pasteurs, autour de la Laguna Blanca. Ils travaillent selon des techniques ancestrales d'élevage de lamas, de moutons et de chèvres.



A San Antonio de los Cobres, petite ville minière, nous avons pris le temps, le matin avant de partir, de faire une offrande de feuilles de coca et de cigarettes à la Pachamama (terre mère) sur une "apacheta" (petits monticules de pierres laissés par ceux qui passent par là)



Nous avons aussi visité la coopérative Laguna Blanca, où les habitants de la région se réunissent pour coordonner la tonte des vigognes, et là sont exposés toutes sortes de textiles andins et de poteries, et on y vend aussi des pommes de terre de la région, de la quinoa, des épices...



Ton village coup de cœur ?



Antofallita ! Entre Tolar grande et Antofagasta de la Sierra, c'est un village très mignon qui ne compte que deux maisons, avec une sœur et un frère qui sont les seuls habitants du village et qui ne s'entendent pas !

Et Antofalla, un peu plus grand et très mignon aussi, nous sommes allés voir les enclos de petits lamas, avec leurs pompons colorés sur les oreilles... pas loin on peut descendre vers la Laguna Verde... incroyable avec ces flamants roses et la lumière du soir.



Que tal l'altitude et le froid sur les étapes ?



Ça va, ça va! infusions de coca tous les jours obligent! on est sur des altitudes de 3000 - 4000 m. Le point culminant du voyage c'est l'Abra del Gallo à 4630 m d'altitude!



Tes conseils aux voyageurs pour bien préparer ton voyage



Les 3 conseils made in Laura !



Il faut être bien préparé: disposer d'une excellente logistique (merci à notre super guide-logisticienne Marie experte en la matière!). Sur la plupart des étapes, il n'y a pas de villes ni de signal téléphone. Heureusement, certaines routes de gravier sont en bon état, grâce à l'augmentation de l'activité minière ces dernières années... mais en dehors de la zone minière, il y a des routes qui passent sur de la lave volcanique et du sable qui rendent la circulation difficile.

Prévoyez des vêtements chauds car comme disaient Arlette et Bertrand: ça caille! Selon la période de l'année et la grande amplitude thermique pendant la journée, les températures peuvent atteindre -20°C la nuit en hiver et plus de 35°C en été. En journée, le soleil est très fort, il faut donc toujours avoir de la crème solaire et un chapeau ou casquette à portée de main.

Ne soyez pas trop exigeants sur les repas, la Puna est aussi magique par son côté isolé et l'approvisionnement des villages nécessite toute une logistique! Ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas d'activia ou de nutella sur la table du petit déjeuner !

Ton pire moment ?



Ca serait dur de parler de pire moment sur un voyage comme ça!, mais c'est vrai que dans certains villages l'hébergement est très sommaire, avec très peu de confort. Voilà c'est tout, il faut s'y préparer. Dans tous les cas, ce manque de confort est compensée par la grandeur des paysages et la gentillesse des gens.



Notre équipe sur place (Laura, Antoine & Daphné) sera ravie de pouvoir vous confectionner un séjour ou une production sur mesure sur le tout le nord-ouest Argentin. l'Altiplano Argentin, Chilien & Bolivien, le triangle d'or

La Puna de Salta et Catamarca peut se visiter toute l'année (attention en Juin juillet Août les températures peuvent aller au dessous de -5 degrés avec risque de neige)





