Cap sur la route 66 Argentine, la mythique RUTA 40 !

Vous quitterez Cafayate, ses dunes de sable et ses vignobles pour partir vers les grands espaces arides, plaines et montagnes rocailleuses. Direction les Ruines de Quilmes, dans la province de Tucuman, ancienne citée sacrée des indiens Quilmes, perchée à flanc de colline.



Au détour de la route 40 traversant la province de Catamarca, vous aurez l’occasion de découvrir les ruines précolombiennes de Shinkal de Quimivi monument historique national qui préserve un site archéologique de l’époque Inca.



Puis vous ferez route vers les provinces de San Juan et La Rioja, riches de vignobles et de culture viticole. Une halte a Chañarmuyo est fortement recommandée sur la route. Le Chañarmuyo Lodge, entre autres établissements de charme sur cette étape, vous ouvrira les portes de son domaine viticole et offrira tout le confort et l’hospitalité que recherchent les voyageurs fourbus, après les nombreux kilomètres parcourus. Sur cette étape repos, laissez-vous tenter par la dégustation des vins du domaine, entre Malbec, Cabernet de Sauvignon et Cabernet Franc.



Cap vers les plus beaux joyaux naturels de la route 40 : les parcs Nationaux d'Ischigualasto (Vallée de la lune) et Talampaya, patrimoine mondial de l’humanité. Deux parcs emblématiques de la route 40, trésors géologiques et paléontologiques que nous conseillons de visiter sur deux journées. Il s’agit d'un spectacle étonnant et fascinant, qui nous transporte au cœur d’un paysage lunaire. Paradis des paléontologistes ou tout simplement du voyageur curieux, en quête de découvertes!



La province de San Juan n’a pas fini de vous étonner. Au sud, on aperçoit les majestueux sommets du Tupungato, du Mercedario et de l’Aconcagua. Encore une fois, l'itinéraire requiert un léger détour car non loin de la route 40, sur la bifurcation de la RN149, vous pourrez vous rendre jusqu’au Parc National el Leoncito. Réserve naturelle qui a pour but de préserver des sites paléontologiques, le Chemin



de l’Inca, et de sauvegarder le site des observatoires astronomiques. Un arrêt idéal pour observer le ciel Sanjuanino, l’un des plus beaux d’Argentine : Des soirées astronomiques sont proposées dans les deux observatoires que compte le parc : lorsque le ciel est dégagé on peut observer Jupiter, ses lunes, les cratères de la lune ainsi que des nébuleuses.