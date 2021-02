MSC Croisières embarque un barman robot à bord du MSC Virtuosa

MSC Croisières lancera le MSC Starship Club à bord du MSC Virtuosa. Cette espace bar et détente aura la particularité de plonger les voyageurs dans un espace futuriste dès le 16 avril 2021.



Ils seront servis par un barman robot baptisé Rob et seront entourés d'hologrammes en 3D et d'un mur d'art numérique immersif. Pour les accueillir : une table de 12 places proposera une expérience interactive numérique.



Rob mixera et servira ses propres cocktails, alcoolisés et non alcoolisé.