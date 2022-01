Appli mobile TourMaG



MSC Croisières lance son offre "Vivement l’Été"

Vivement l’Été ! Des croisières à prix doux pour découvrir la Méditerranée et l’Europe du Nord. La Compagnie propose un large choix d'itinéraires aux paysages variés alliant culture, plage et détente.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 17 Janvier 2022

Des remises allant jusqu’à 35% MSC Croisières lance son offre "Vivement l’Été" permettant ainsi de profiter d'une remise pouvant aller jusqu'à 35%.



Cette nouvelle offre est valable jusqu’au 31 mars 2022 sur les croisières en Méditerranée et en Europe du Nord pour tous les départs prévus entre le 26 mars et le 13 novembre 2022.



Grâce à son protocole sanitaire strict, les hôtes MSC Croisières peuvent prévoir en toute sérénité leurs vacances et partir à la découverte des trésors de la Méditerranée et de l’Europe du Nord. Deux régions du monde qui ont tant à offrir !



Des croisières d’exception à prix doux ● Méditerranée occidentale :



Embarquez à bord du MSC Seaside et du MSC Splendida pour découvrir les richesses de la Méditerranée occidentale.



Le MSC Seaside sera au départ de Marseille chaque vendredi à partir du 8 avril et fera escale sur la côte italienne : Gênes, Civitavecchia et Palerme, avant de mettre le cap sur l’Espagne vers Ibiza et Valence.



Le MSC Splendida sera quant à lui au départ de Marseille tous les dimanches à partir du 3 avril. Il proposera des escales tout au long de la côté italienne avant de revenir vers Marseille. Parmi les escales proposées, les passagers retrouveront les incontournables telles que Civitavecchia et Gênes mais également Syracuse et Tarente, de nouvelles escales inaugurées par MSC Croisières l'été dernier.



● Méditerranée orientale :



En Méditerranée orientale, les hôtes pourront embarquer à bord du MSC Musica pour partir à la découverte de la Grèce et de ses îles au départ de Bari ou de Monfalcone/Venise. A partir du 1er mai le navire fera escale à Katakolon, Héraklion et Santorin. Un itinéraire magique pour les vacances estivales !



● Europe du Nord :



Deux navires seront positionnés en Europe du Nord : le MSC Preziosa et le MSC Grandiosa.



L’Europe du Nord est une destination très agréable durant l’été. Les hôtes pourront découvrir de nombreux trésors en toute quiétude depuis la mer.



Le MSC Preziosa proposera des itinéraires de 7 et 14 nuits au départ de Kiel à partir du mois de mai. Alors que l’itinéraire de 7 nuits permet aux passagers de découvrir les capitales de la Baltique comme Stockholm, Tallinn, Helsinki ou encore Saint-Pétersbourg, l’itinéraire de 14 nuits comprend quant à lui, la découverte de ces villes renommées avec en plus des escales dans les Fjords norvégiens : Stavanger, Bergen, Flaam et Alesund.



Le MSC Grandiosa proposera des croisières de 7 nuits au départ de Copenhague et Kiel puis desservira la Norvège en faisant escale à Oslo puis Kristiansand et Flaam.



Des croisières de 14 nuits seront également disponibles sur le MSC Grandiosa. Ces croisières desserviront, en plus des escales en Norvège, certaines capitales de la Baltique comme Helsinki, Tallinn et Saint Pétersbourg.



Réserver et voyager en toute confiance MSC Croisières permet à ses hôtes de réserver et voyager en toute confiance grâce à son programme sanitaire, pionnier dans l’industrie ; des exigences solides mais simples en matière de vaccination et de dépistage ; une politique de réservation claire et flexible ; ainsi que l’autorisation d’explorer les destinations d’escale en toute autonomie, pour toutes les croisières de l’été 2022.



● Hôtes et équipages tous vaccinés et testés



Tous les hôtes à partir de 12 ans inclus doivent présenter un schéma vaccinal complet ; et tous les hôtes à partir de 2 ans inclus doivent présenter un résultat négatif de test de dépistage avant l’embarquement. Tous les membres d’équipage à bord sont vaccinés, testés de façon régulière et suivent des règles sanitaires strictes.



● Réservations flexibles sans frais



Toutes les croisières peuvent être reprogrammées sans frais supplémentaires jusqu’à 15 jours** (en port-port) avant le départ, quelle que soit la raison.



● L’esprit tranquille avant, pendant et après la croisière



Tous les hôtes sont entièrement protégés grâce à l'assurance COVID-19, couvrant des événements tels qu'un test positif avant l'embarquement ou à tout moment pendant les vacances. Et à la fin de la croisière, nous facilitons l'accès aux tests, à bord ou au terminal, pour les hôtes ayant besoin d’un test PCR négatif pour le voyage retour. Cette couverture s’applique également à la réservation.



● Des mesures rassurantes pour profiter pleinement de sa croisière



Les hôtes sont libres de débarquer et d’explorer en toute autonomie les destinations d’escale qui les autorisent à le faire. MSC Croisières a travaillé en partenariat avec les autorités locales de toutes les régions et pays d’escale pour s’assurer que le protocole sanitaire déployé respecte, surpasse et s’adapte aux mesures sanitaires locales au niveau régional et national.



