MSC Croisières met à l’honneur son dernier fleuron en Méditerranée pour la reprise de ses opérations

Pour accompagner sa remise en service et s’adapter au contexte actuel, la Compagnie a mis en place un nouveau protocole complet et renforcé en matière de santé et de sécurité , élaboré en collaboration avec les autorités sanitaires nationales et avec le soutien d'une équipe d'experts médicaux externes.Ce protocole couvre toutes les étapes de l’expérience de croisière des hôtes, de la réservation au débarquement, jusqu’à leur retour chez eux. Il porte également sur tous les aspects de la vie à bord et les mesures de précaution garantissent la santé et le bien-être des hôtes et de l'équipage. Il comprend entre autres, des mesures sanitaires renforcées, des directives pour la vie à bord ainsi que des installations médicales et des examens de santé renforcés pour les passagers et les membres d’équipage.