MSC Croisières prend livraison du MSC Seashore

Le groupe MSC a pris livraison lundi 26 juillet 2021 de son dernier fleuron, le MSC Seashore. Son navire jumeau, le MSC Seascape, est actuellement en construction au chantier naval de Monfalcone et devrait entrer en service à l'hiver 2022.



La cérémonie s’est déroulée " en toute intimité " au Chantier naval de Fincantieri à Monfalcone. Lors de cet événement, Roberto Olivari, Directeur du chantier naval de Fincantieri, a offert à Giuseppe Galano, Capitaine du MSC Seashore, une fiole contenant l'eau qui a touché la coque pour la première fois lorsque le navire a été mis à flot plus tôt cette année.



Le MSC Seashore est le premier navire Seaside EVO, une évolution de la classe Seaside. Le navire rejoint ses navires jumeaux les MSC Seaside et MSC Seaview, inaugurés respectivement en 2017 et 2018.