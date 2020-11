MSC Croisières suspend les traversées du MSC Magnifica jusqu'au 18 décembre 2020

MSC Croisières annonce la suspension temporaire des croisières à bord du MSC Magnifica du 8 novembre au 18 décembre 2020 inclus, étant donné l’évolution de la situation sanitaire et les nouvelles restrictions en vigueur en France et en Allemagne qui affectent les voyages dans ces deux pays.



La France et l’Allemagne sont les deux principaux marchés émetteurs pour les croisières de 10 nuits proposées à bord du navire qui navigue en Méditerranée orientale et occidentale.



Le MSC Grandiosa, quant à lui, continuera et prolongera ses croisières jusqu'au 27 mars 2021, avec un itinéraire de 7 nuits en Méditerranée occidentale qui fait escale à Gênes, Civitavecchia, Naples et Palerme, en Italie, ainsi que la Valette, à Malte.



A bord, de nouvelles mesures sanitaires sont instaurées dans le cadre du protocole d'exploitation de MSC Croisières en matière de santé et de sécurité.



Ces nouvelles mesures comprennent des tests supplémentaires effectués à bord à la mi-parcours de la croisière et qui s’ajoutent aux tests de dépistage réalisés avant l’embarquement pour tous les passagers.



De plus, les tests pour l’ensemble de l’équipage passeront de deux fois par mois à une fois par semaine (à cela s’ajoutent les tests obligatoires avant l’embarquement et les mesures de surveillances quotidiennes à bord).



En parallèle, les mesures d’assainissement à bord seront encore plus fréquentes, en particulier au sein des espaces publics, notamment ceux dotés de nombreux points de contact.