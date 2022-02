MSC Croisières : "un été normal, avec une offre pléthorique"

Une nouvelle qui fera sans doute moins l'unanimité pour les riverains du port de Marseille. Dans le même temps, le pavillon bleu fera son retour en Tunisie, toujours au départ de la Cité phocéenne.



L'Egypte fera son retour en grande pompe à l'hiver prochain.



L'été doit aussi signer le grand retour de l'Europe du Nord, après des saisons complexes. De plus, les vols charters seront renouvelés.



" Nous rééditons le vol spécial depuis Paris vers Hambourg, pour les itinéraires partant de Kiel, et aussi celui dédié à Trieste, avec la croisière vers les îles Grecques. "



MSC Croisières veut repartir de l'avant en proposant des itinéraires correspondant à toutes les bourses et compte bien s'appuyer sur son offre exclusive, avec le Yacht Club



" Nous allons énormément communiquer dessus, avec une offre spécifique. Concernant le protocole, la norme pour l'été sera que tous les passagers et les membres d'équipage soient vaccinés, " annonce le patron de la compagnie.



Largement éprouvé durant l'été 2021 et l'hiver passé, avec quelques rares cas et aucun cluster selon les propres mots de Patrick Pourbaix, le protocole aura fait ses preuves durant la crise.



Ce dernier sera progressivement allégé.



" Avec le Seaview, la quasi-totalité des excursions seront libres, cet été sera beaucoup plus libéré que le précédent. A priori, il n'y aura plus d'excursions bulles, nous retrouvons la liberté. "