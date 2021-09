P. Pourbaix (MSC Croisières) : "L'hiver s'annonce en demi-teinte, avec beaucoup de points d'interrogation"

florissante

Nous pensons être très proches de la normale en 2022

l'intention est là

Une partie de la production électrique nécessaire au fonctionnement du bateau sera produite par une pile à combustible, alimentée par le GNL présent à bord pour générer 50 kW. C'est une étape supplémentaire qui va nous permettre de comprendre comment développer cette pile à combustible de façon plus importante sur les prochains navires

Nous prenons des risques sur ces nouvelles technologies et nous allons même plus loin, en nous associant avec les chantiers de Fincantieri et la SNAM pour construite le premier navire de croisière à propulsion à hydrogène au monde

MSC Croisières sera également l'IFTM Top Resa, du 5 au 8 octobre 2021, sur le village de la Croisière, collé à celui des TO, et parrainera le Lounge des Agents de Voyages.En attendant de pouvoir remettre en service l'ensemble de sa flotte, MSC Croisières regarde déjà vers 2022, et prévoit de", avec une majorité de bateaux positionnés en Europe - en Méditerranée et dans la Baltique.", indique Patrick Pourbaix.devrait également revenir dans les programmes, en tous cas, "".En fin d'année prochaine, la compagnie accueillera également, propulsé au GNL, qui sortira des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire., indique Patrick Pourbaix.", conclut Patrick Pourbaix.Une étape majeure pour le Groupe.