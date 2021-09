Croisières : le MSC Bellissima reste en mer Rouge pour l'hiver 2021/2022

Le MSC Bellissima, inauguré en 2019, est l’un des navires les plus récents de la flotte MSC Croisières.



Il dispose d'un MSC Yacht Club avec ses suites luxueuses réparties sur 3 ponts, ses installations privatives et son service de majordome à toute heure.



Il comprend également 12 restaurants et plus de 20 lounges ainsi que le « Chocolate & Café » du chef pâtissier français Jean-Philippe Maury, Meilleur Ouvrier de France, entièrement dédié aux desserts et aux créations chocolatées.



Par ailleurs, le navire est équipé deux salles de spectacles et d'un dôme en LED de 80 mètres de long surplombant la promenade méditerranéenne de 96 mètres qui a été pensée comme le centre social du navire avec ses boutiques, bars et restaurants.



Fin mars 2022, le MSC Bellissima quittera la région et se positionnera au Japon pour servir les itinéraires prévus dès le 21 avril au départ de Yokohama.