L'Office du Tourisme de Malte lance une nouvelle campagne sur ses réseaux sociaux baptisée « Dream Malta Now... Visit later » (« Pensez à Malte...et tenez-vous prêts !).



Dans le contexte actuel de la pandémie Covid19, MTA (Malta Tourism Authority) a imaginé et créé une série de visuels et vidéos inspirantes à destination de ses réseaux sociaux.



Cette campagne digitale débute cette semaine et le message principal est le suivant : « Prenez soin de vous et tenez-vous prêts, Malte vous attend » !



Rappelons qu'en 2019, Malte a enregistré un record en termes d'arrivées touristiques françaises avec 239 140 touristes français soit une hausse de 12,1% par rapport à 2018 (+25 841 visiteurs).