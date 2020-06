Malte s'ouvre à tous les Français dès le 1er juillet 2020

La France fait partie des destinations dont la reprise des vols commerciaux à destination et en provenance de Malte sera autorisée à compter du 1er juillet 2020, jour de la réouverture officielle de l'aéroport international de Malte.



Dès le 1er juillet 2020, ce sont désormais l’ensemble des Français - y compris les habitants de la région Ile de France – qui pourront visiter Malte.



A leur arrivée à Malte, les voyageurs français ne seront soumis à aucune mesure restrictive.



Pour rappel, les vols commerciaux (*) depuis la France reprennent du service :

- A compter du 1er juillet 2020 au départ de Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Paris Orly et Paris Charles de Gaulle

- Et à partir du 30 juillet 2020 au départ de Bordeaux