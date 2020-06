Malte réouvre ses frontières aux Français en juillet

Le Premier ministre maltais Robert Abela a annoncé en ce début de semaine que 6 nouveaux pays viennent s’ajouter au premier groupe de destinations dont la reprise des vols commerciaux à destination et en provenance de Malte sera autorisée à partir du 1er juillet 2020, jour de la réouverture officielle de l'aéroport international de Malte.



La France fait partie de ces destinations réouvertes en juillet : à partir du 1er juillet, une réouverture de Malte depuis les régions françaises (hors Ile de France) et à partir du 15 juillet, une réouverture de Malte sans exception, depuis toutes les régions françaises.



La réouverture des frontières s’accompagne d’une reprise opérationnelle des vols d’Air Malta : au départ de Marseille et Lyon à partir du 1er juillet, puis l’ajout de rotations au départ de Paris CDG et ORY à partir du 15 juillet.