Mama Shelter : 5 nouveaux hôtels dont 2 premières adresses au Moyen-Orient en 2021

Mama Shelter poursuit ses développements en Europe et au Moyent-Orient.



Ainsi l'enseigne va ouvrir pas moins de 5 établissements en 2021. En Italie tout d'abord, où Mama Roma ouvrira le 24 mai prochain à Rome. L'hôtel comptera 217 chambres.



Ensuite c'est au Moyen-Orient que Mama Shelter plantera son drapeau. Mama Bahrain signera au troisième trimestre de 2021, l’ouverture du premier établissement de la chaîne dans la région à Manama. Il proposera, aux locaux et au voyageurs, 160 chambres ainsi que deux restaurants et un rooftop avec piscine.



Mama Dubai sera le second établissement hôtel à ouvrir au Moyen-Orient. Il ouvrira ses portes au troisième trimestre 2021 et proposera 197 chambres.



Retour en Europe et plus particulièrement en France avec une troisième adresse parisienne. Un Mama Shelter verra le jour dans le quartier de La Défense, un hôtel-restaurant composé de 211 chambres et qui devrait ouvrir au quatrième trimestre de 2021.