Manor : L. A. confidential...

Sur différents dossiers, j'ai appelé Laurent, pour lui demander son aide, il a toujours répondu présent.



Et quand, c'est l'inverse, la réponse est invariablement la même. Cette relation illustre bien l'esprit de Manor : Unis, nous sommes plus forts,

NDC ça ne marche pas. J'ai de la chance d'avoir des liens directs avec Ben Smith, Air France nous écoute. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas et ils repoussent la mise en place de la surcharge.



Le moment le plus dur de ma carrière a été aussi celui, où j'ai le plus rendu service à la profession, avec les avoirs.



Le 10 mars, j'ai appelé Nicolas Sarkozy et je lui ai dit : aidez-nous, nous allons à la catastrophe,

Et le président de Manor de reconnaitre aussi l'influence positive de l'entrepreneur lyonnais." a introduit Grégory Mavoian.Après une montée des marches devant les paparazzis d'un festival de Cannes simulé, le Lyonnais a pris la parole, touché par l'invitation et l'accueil.Il a tenu un discours d'unité, rappelant, que tout le monde fait le même métier et se trouve confronté aux mêmes problèmes avec les fournisseurs." se remémore Laurent Abitbol.Il est 7h45, quand il ouvre les portes du bureau de l'ancien président de la République. L'homme politique lui demande comment aider le secteur. S'il rembourse les clients, il s'effondre.Nicolas Sakozy appelle Bruno Le Maire qui ne semble pas saisir l'urgence de la situation. Il prend le taureau par les cornes et contacte Alexis Kohler, le très influent secrétaire général de la présidence de la République française.