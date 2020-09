Marie-Claire Hermet nous a quittés

Marie-Claire a travaillé pour plusieurs grands noms du tour-operating. Elle a été notamment chef de produit chez Karavel-Promovacances avant d'intégrer Go voyages en tant que directrice des opérations tour-operating en 2010.



Elle a ensuite pris les rênes de la production du site ecotour avant de terminer sa carrière chez Suntrade Travel où elle occupait le poste de directrice opérationnelle des équipes de l'Île Maurice.



" Elle était très fortement appréciée par ses collaborateurs et ses partenaires. C'était une professionnelle remarquable, elle connaissait l'ensemble des rouages du tour operating et parvenait à faire valoir son intelligence du cœur au quotidien au sein des équipes " nous a témoigné un proche.