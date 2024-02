Martine Juen, agent de voyages : "J'ai tout appris sur le tas !"

Mais en 1993, elle fait le grand saut. Avec son mari, Pascal, agent de voyages de formation, elle décide d'ouvrir l'agence du Pontet dans la galerie commerciale d'Auchan.



"C'était une opportunité, mais cela ne s'est pas fait sans une certaine angoisse. Au départ les horaires d'ouvertures, le fait de nous lancer cela nous a fait un peu peur" se remémore Martine Juen.



A cette époque, elle continue de travailler en tant que Responsable commerciale et marketing pour l'agroalimentaire. Mais au bout de 5 ans, elle rejoint à plein temps l'équipe : " ça a vite pris " résume la dirigeante.



"Mon mari a travaillé seul pendant 3 mois, ensuite nous avons dû rapidement embaucher. Au bout de 5 ans nous étions 4 personnes à faire tourner la boutique.



Je me rappelle de l'une de mes premières conventions. J'avais accompagné à l'époque Pascal, mon mari. Nous étions une dizaine de franchisés et c'étaient les débuts du Minitel. Le thème central retenu : le Minitel va t-il tuer les agences de voyages ? Quand j'y repense, depuis il y a eu Internet et cela fait 30 ans et nous sommes encore là ! " sourit-elle.