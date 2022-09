Paroles d'ex-franchisés : "La faillite de Thomas Cook a été un cataclysme !" 🔑

Cette période a été vécue comme un véritable cauchemar pour beaucoup de franchisés.



"Pendant 5 jours j'ai dormi 4h... Je ne dormais plus. La nuit je me levais, j'allais sur ma tablette pour vérifier une chose une autre... au bout de 5 jours j'ai fini aux urgences ! Je faisais des bouffées délirantes et mon cerveau ne pouvait plus s'arrêter de tourner. J'ai fini à l'hôpital psychiatrique. C'était impressionnant." nous explique Nathalie Dehont qui, depuis, s'est remise de ses malheurs..



"J'avais organisé un voyage auquel je devais participer aux Bahamas pour 20 copains, le 28 septembre. Avec la faillite de Thomas Cook je n'ai pas pu partir. Les premiers jours j'étais au fond du trou. Je me demandais comment comptablement et financièrement j'allais pouvoir m'en sortir..." se remémore Ingrid Lexa.



Chez Eden Tours aussi, la faillite a chamboulé le calendrier : " Nous avons annulé nos séminaires jusqu'à la fin de l'année et nous avons eu le nez dans les dossiers Thomas Cook au moins jusqu'à fin décembre. Nous avons dû annuler tous les voyages de récompenses des collaborateurs..." précise à son tour Isabelle Jaecques.



Surtout, ce que regrette l'ensemble des anciens partenaires de Thomas Cook, c'est le manque total de soutien de la part du siège français. "Nous nous sommes débrouillés tout seuls, à part un ou deux messages de Nicolas Delord" (ex-PDG de Thomas Cook France à l'époque de la faillite ndlr) ajoute la directrice commerciale d'Eden Tours.



"Nous avons eu quelques appuis ponctuels je pense à Cathia Schreiber qui a essayé de nous aider, mais la direction est restée aux abonnés absents" poursuit Nathalie Dehont.



Et surtout, ce qui ne passe pas pour d'autres gérants, c'est le manque de transparence : "Comment ont-ils pu verser les salaires des collaborateurs en avance et payer des factures de Thomas Cook avec l'argent des franchisés... soit disant une erreur du comptable..." s'interroge cet autre franchisé qui lui, n'a pas souhaité témoigner.



D'un point de vue, financier, tous disent y avoir laissé des plumes... Et selon les franchisés ces plumes sont plus ou moins épaisses, mais chacun a pu sauver sa clientèle.



A l'époque, les franchisés et l'ensemble de la profession ne sait pas qu'un autre ouragan se prépare. Son nom : le covid-19. "Finalement Thomas Cook c'était de la gnognote, par rapport au Covid-19" résume Ingrid Lexa !



Un avis partagé par l'ensemble des franchisés interrogés qui semblent prêts désormais à affronter toutes les turbulences...