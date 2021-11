Martinique : l'Etat d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 31 décembre 2021

Pour se déplacer entre la Martinique et la France hexagonale, les voyageurs de 12 ans et plus doivent être vaccinés.



Les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet doivent justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.



Ils doivent par ailleurs présenté un résultat de test négatif effectué moins de 72 heures avant l'embarquement pour un PCR ou moins de 48H pour un antigénique.



Un test ou examen de dépistage pourra également être réalisé à l'arrivée. Enfin, les non-vaccinés devront respecter un isolement prophylactique de 7 jours et réaliser au terme de cette période, un nouvel examen de dépistage virologique.