Melissa Jane Thompson, nouveau visage de Singapour en France

Si les frontières asiatiques restent encore bien closes aux Européens, le Singapore tourism board (SBT) pense à l’avenir.



Il vient de créer un nouveau bureau de représentation pour les marchés d’Europe de l’Ouest, basé à Bruxelles, et de nommer une nouvelle directrice régionale en la personne de Melissa Jane Thompson.



« L’Europe de l’Ouest est cruciale pour le tourisme à Singapour et la France est un marché prometteur » , confie à TourMaG.com la nouvelle directrice en charge du marché français.



« En 2019, près de 213 000 voyageurs français ont visité Singapour, soit 4,5% de plus qu’en 2018 » , ajoute-t-elle. Et en 2015, seulement 157 480 Français s’y étaient rendus.



« En France, Singapour s’est forgée une réputation de ville intelligente et dynamique, avec une architecture futuriste, un multiculturalisme asiatique, mais aussi d’un lieu de choix pour le marché MICE » , analyse Melissa Jane Thompson.