Singapour se prépare à la reprise des croisières

Singapour travaille actuellement sur un label et des croisières tests afin d’assurer une reprise sûre et progressive du secteur.



Ainsi, un programme pilote de croisières avec des protocoles de sécurité renforcés sera lancé à partir de novembre 2020 pour deux compagnies de croisières avec un port d’attache dans la cité-Etat.



" Les croisières tests commenceront à partir du 6 novembre avec le MS World Dream de Genting Cruise Lines. Le Quantum of the Seas de Royal Caribbean International commencera quant à lui ses tests de navigation en décembre ", précise le Singapore Tourism Board (STB) dans un communiqué.



Ces croisières-pilotes seront des voyages aller-retour sans escale, à capacité réduite (jauge ne dépassant pas 50%) et uniquement ouvertes aux résidents de Singapour.



" Le gouvernement suivra attentivement les résultats de ces premières croisières pilotes dans les mois à venir avant de décider des prochaines étapes pour la reprise du segment ".