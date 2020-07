Michel Durrieu prendra la direction générale d'Huttopia International à l'automne 2020

Michel Durrieu, Directeur Général du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine depuis 2017 et Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’OMT pour les sujets de tourisme durable et développement territorial, rejoindra Huttopia à l'automne et deviendra directeur général de la division Huttopia International.



Après avoir assumé les postes de Directeur exécutif Espagne, Amérique Latine et zone méditerranéenne de Carlson Wagonlit Travel (11 ans), de Directeur Marketing & e-business Espagne et membre du conseil stratégique de TUI AG à Hanovre (2 ans), de Directeur général de Nouvelles-Frontières Espagne et directeur international de sa filiale internet (10 ans), Michel Durrieu a été de 2014 à 2017 Directeur du Tourisme au Ministère des Affaires Etrangères et représentant de la France à l’Organisation Mondiale du Tourisme (Nations Unies).



C’est en 2015 que Michel Durrieu et Philippe Bossanne, PDG d’Huttopia, se sont rencontrés, alors que le Ministère des Affaires Étrangères proposait à Huttopia de devenir membre de l’OMT au nom de la France.



Créé il y a 20 ans à Lyon, Huttopia a mis le cap à l’international dès 2008 en implantant ses tentes dans les Parcs Nationaux au Canada, puis en Chine en 2013 et aux Etats-Unis en 2017.