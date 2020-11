Michel Monvoisin (Air Tahiti Nui) : "Les Français ont parfaitement le droit de venir en Polynésie !"

Oui !: Les opérateurs et les réceptifs polynésiens sont sur la même ligne que moi. D'ailleurs ce n'est pas ma ligne. Je ne fais que décrire les règles en vigueur.Je conçois qu'avec la situation sanitaire et le terrorisme en métropole, l'Etat a de nombreux sujets à traiter et nous ne sommes pas une priorité.Néanmoinspour se rendre à CDG. En fait, l'attestation n'est qu'un modèle fourni. C'est bien au passager de compléter et signer. Il peut rajouter sur son attestation qu'il a un vol à prendre pour la Polynésie. Nous n'excluons d'ailleurs pas de fournir un modèle d'attestation à nos passagers.Le décret du 29 octobre, concernant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française laisse pouvoir au représentant de l'Etat (en l'occurrence le Haut-Commissaire) de compléter les motifs impérieux.C'est bien ce qu'à fait le Haut- Commissaire en Polynésie en déclarant, dans son arrêté HC 3099 CAB du 20 octobre Chap 4 art 11, le tourisme comme motif valable de déplacement, en continuité du Décret du Premier Ministre.Je comprends que vu de métropole déclarer, dans le contexte actuel, le tourisme comme motif impérieux peut choquer. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'en Polynésie, contrairement aux DOM, il n'existe pas d'amortisseurs sociaux tel que le chômage partiel.