Mondial Tourisme lance la Crète pour l'été 2021

Sur les autres destinations, 13 Mondi Club seront programmés pour l’été 2021 avec un plan de vols au départ de l’ensemble des régions.



Ils seront répartis comme suit : 4 en Turquie au départ de Paris, Bruxelles, Charleroi, Genève et 9 villes de province, 4 en Tunisie, au départ de Paris, Bruxelles et 7 villes de province, 3 en Grèce (Rhodes, Héraklion) au départ de Paris et 5 villes de province et 2 en Egypte (Hurghada) au départ de Paris, Charleroi, Genève et 6 villes de province.



Par ailleurs depuis plusieurs semaines, le TO précise que le service Groupes est de plus en plus sollicité pour des demandes de devis et que plusieurs groupes sont confirmés pour le premier semestre : croisières en Egypte, séjours culturels à Istanbul, séjours détente à Djerba. Il s’agit pour l’instant de petits groupes (à partir de 12 personnes) : associations culturelles et de groupes familiaux.



Pour les vacances d’hiver, Mondial Tourisme enregistre de premières réservations en individuels sur la Tunisie notamment en thalasso, les centres y étant ouverts à contrario de la France.