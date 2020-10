Mondoramas : "Les agences doivent croire aux produits France. C'est la seule solution !"

Actuellement, c'est très compliqué de vendre des groupes. Les problématiques sont tellement nombreuses, certaines visites ont des jauges très basses parfois 10 personnes max, d'autres lieux refusent carrément les groupes.Malgré cela nous avons fait partir quelques groupes à Saint-Omer, au Portugal, en Corse, à Nice, visiter les châteaux de la Loire, ou encore à Beauval... et les clients ont été très satisfaits. Nous avons aussi réalisé un GIR sur Port Aventura.Ces voyages sont souvent des reports du printemps. Et puis en septembre nous avons dû encore gérer de nombreux reports notamment sur l'Italie. Désormais je ne vois pas comment la fête des lumières à Lyon pourrait avoir lieu après les annonces du Président de la République mercredi. ou encore les marchés de Noël... Nous attendons de voir comment va évoluer la situation.Nous sommes une petite équipe, agile et très pro avec des collaborateurs motivés qui sont prêts à s'adapter à la conjoncture.Actuellement nous jonglons avec une partie de chômage partiel, une partie en télétravail et une partie au bureau. Dans nos métiers lorsqu'il n'y a pas de vente il y a quand même de l'activité. Il faut gérer les reports et les annulations. Mais nous tenons bon !