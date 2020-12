Montagne : les résidences de vacances pourront-elles vraiment ouvrir le 15 décembre 2020 ?

Et si jamais le Gouvernement donnait son feu vert pour une réouverture le 15 décembre, que se passerait-il ?



" Il nous faut une dizaine de jours pour préparer un lieu. Il y en aura sans doute quelques résidences ouvertes, mais aucun village vacances, " prédit le DG d'Azureva.



Il estime qu'il lui sera possible d'ouvrir pas plus de 30% du parc actuel. En attendant, les saisonniers n'ont pas été recrutés, les injonctions d'Elisabeth Borne, ministre du Travail n'y ont rien changé.



" En effet, la ministre l'a bien affirmé, sauf que nous attendons aussi des réponses sur la prise en charge du chômage partiel, car au-delà du 31 décembre nous n'avons aucune certitude, " souligne Bruno Clément.



Sans salariés, une réouverture surprise autorisée par l'exécutif, ne sera pas possible. Odalys qui compte au total 150 résidences et chalets dans tous les massifs, annonce que 20 de ses résidences et l’ensemble de son offre de 80 chalets dans les Alpes et les Pyrénées ouvriront dès le 19 décembre 2020.



Pour Pierre & Vacances, une majorité de ses résidences à la montagne resteront fermées jusqu'au début du mois de janvier 2021. Il reste encore quelques incertitudes sur certaines adresses, tout dépendra de la publication du décret, mais aussi de la sécurisation des domaines skiables.



Faute de financement, les remontées resteront fermées et rien ne dit que les stations entretiennent les pistes. Pour les amoureux de ski de randonnées, raquettes ou autres, les montagnes françaises pourraient alors devenir un véritable danger.



" La première réaction suite à la publication du texte a été de ne pas rouvrir, il faut savoir que nous représentons 60% de l'hébergement à la montagne ," explique Pascale Jallet.



Les Maires ont fait pression et les propriétaires d'appartement aussi.



" Nous ne pourrons jamais nous en sortir. J'espère que nous resterons fermés ou alors ouverts avec la restauration dans nos établissements, sinon ce sera la double peine, " analyse Jean Pochoy.



Dans l'incapacité d'assurer la prestation promise aux clients, les opérateurs devront alors rembourser des milliers de réservations.



Alors que l'exécutif s'est réuni pour échanger sur le déconfinement, le SNRT vient d'adresser une lettre à différents membres du gouvernement.



L'objectif est simple : obtenir des réponses claires et éviter le "en même temps" cher au président Macron.