Motifs impérieux : le trafic aérien s'écroule vers les Outre-mer

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie et surtout des variants, le gouvernement a mis un sacré tour de vis, à l'encontre du voyage.



D'après les premiers retours, la stratégie de l'exécutif semble fonctionner, à commencer par les outre-mer.



En effet, selon les confidences de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, à nos confrères de LCI, le trafic à destination des Antilles " a diminué de 70% ", depuis la mise en place des motifs impérieux.



Ce n'est sans doute pas le pire dans tout ça, puisque les contrôles ont eux aussi été accentués dans les aéroports et plus de " 700 personnes ont été refusées à l'embarquement ".



Ces dernières ne pouvaient pas fournir de justificatifs prouvant que le déplacement était impérieux.



Outre la présentaiton d'un document attestant de l'impériosité du déplacement, les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures et observer obligatoirement une septaine sur place.



Dans ces conditions, le tourisme n'existe plus ou presque, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique.