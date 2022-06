MyZippy : "NDC n’est pas compatible avec le voyage d’affaires" 🔑

Nous allons grossir et continuer à automatiser, mais notre ambition est de créer un service optimisé avec un taux de satisfaction très haut. Nous visons un chiffre d’affaires de dizaine de millions d’euros et ensuite on verra.



Aujourd’hui, c’est très compliqué de trouver des collaborateurs compétents sur le marché. D’ailleurs, nous recrutons deux conseillers de voyages en CDI, 100% en Nous pourrions croître énormément, mais nous avons choisi de ne pas lancer de moteur de recherche car, c’est une activité plus informatique que celle d’un partenaire de voyage.Nous allons grossir et continuer à automatiser, mais notre ambition est de créer un service optimisé avec un taux de satisfaction très haut. Nous visons un chiffre d’affaires de dizaine de millions d’euros et ensuite on verra.Aujourd’hui, c’est très compliqué de trouver des collaborateurs compétents sur le marché. D’ailleurs, nous recrutons deux conseillers de voyages en CDI, 100% en télétravail

Si demain elle passe à 10 euros, selon moi, il n’y aura plus de modèle économique pour NDC. Sauf auprès des moteurs de recherche. Chez nous, ce n’est pas un frein.Je pense que certaines compagnies aériennes ont la conviction qu’elles feraient mieux sans les agences. Aujourd’hui, on se retrouve souvent à vendre des tarifs publics, 18€ plus chers, on encaisse les frais bancaires, assure l’après-vente, etc… je ne comprends pas qu’elles ne soient pas plus motivées à passer par ce canal. On leur enlève une sacrée épine du pied.Je me demande si elles ne se trompent pas de bataille.